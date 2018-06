Instagram’dan yeni video platformu: IGTV

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da, 60 saniyelik videolar tarih oluyor. Instagram'ın duyuracağı yeni platformda minimum 15, maksimum 1 saatlik videolar yüklenebilecek.

Bu yeni platform Instagram uygulamasının "keşfet" sekmesinin de bir parçası olacak. TechCrunch’ta yer alan habere göre, yeni platformun ismi "IGTV" olarak belirtiliyor.

Hafta boyu içerik üreticilerle toplantı yapan Instagram, üreticileri uygulamada şu anda kullanılan 1 dakikalık videolar yerine süresi 10 dakikalık YouTube vloglarına yaklaşan içerikler oluşturmaları için teşvik etti. Videoların süresi artık 15 saniye ile 60 dakika arasında değişebiliyor.

Instagram IGTV içinde sunulacak videoların içine başka sitelere giden bağlantılar da yerleştirilebileceği belirtildi. Bu sayede içerik sahipleri kendi internet sitelerine ya da mağazalarına da trafik çekebilecek. IGTV’nin Instagram’ın bugün düzenleyeceği etkinlikte duyurulabileceği aktarıldı.

SCOOP: Instagram launching Snapchat-like vertical video TODAY



Video length: 15s to 60 mins

File size: upto 3.6GB

File type: .MP4

Video size: 9:16

Video thumbnail / cover image: .JPG



Likely to be officially launched @ 6pm UK (Wed 20 June) pic.twitter.com/bEcMp9fLjG