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Instagram'da "yeşil nokta" dönemi başladı

Facebook'tan sonra artık Instagram'ın direkt mesajlarında da aktif kullanıcılar "yeşil nokta" ile gösterilecek.

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Instagramda &quot;yeşil nokta&quot; dönemi başladı

Popüler sosyal medya ağı Instagram bu sene Ocak ayında direkt mesaj (DM) özelliğinde başlattığı yenilikle, kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyordu. Şirket mesajlaşma bölümünü geliştirmeye devam ediyor.

Yeni özellikle artık Facebook'ta olduğu gibi Instagram'ın direkt mesaj kısmına da "yeşil nokta" geliyor. Instagram'da aktif kullanıcılar yeşil noktayla gösterilecek.

Böylece bir fotoğraf paylaştığınızda ya da uygulamada gezinirken, doğrudan mesaj gelen kutunuzdaki yeşil noktalı arkadaş listenizi görebilirsiniz. Bu yeşil nokta yalnızca sizi takip eden arkadaşlarınız için gösterilecek. Ayrıca bu özeliği ayarlardan kapatabileceksiniz.

Kaynak: DHA

Etiketler: Instagram, yeşil nokta
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