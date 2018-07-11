Instagram’da soru dönemi başladı

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a yeni gelen özellikle birlikte kullanıcılar Instagram'ın 'hikaye' bölümünde sorular sorarak takipçilerinden cevaplar alabilecek. Instagram'ın 'Hikaye' bölümünde kullanılabilen yeni özellik kullanıcılar tarafından beğenilerek yoğun bir biçimde kullanılmaya başlandı.

Sorulara cevap veren kişilerin kimliği soruyu yönelten kişi tarafından görülebilecek ve kişi isterse gelen yanıtları farklı bir hikaye olarak yayınlayabilecek. Ancak yayınlanan hikayede cevaplayan kişinin fotoğrafı ve bilgileri görülmeyecek.

Kaynak: İHA / TRT Haber