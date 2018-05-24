Instagram'a 'sessize alma' özelliği geliyor

Fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram, birçok sosyal ağda yer alan 'sessize alma' özelliğini kullanıma sunacak.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, arkadaş listesinde yer alanların paylaşımlarını görmek istemiyorsa sessize alabilecek. Böylece sessize alınan kişinin paylaşımlarının ana sayfada görünmesi engellenmiş olacak.



Bu işlemi yapmak için sessize alınmak istenilen kullanıcının profiline giderek, ekranın sağ üst köşesinde bulunan ikondan ‘Sessize Al' seçeneğini işaretlemek yeterli olacak. Bu işleme rağmen sessize alınan kişiler tarafından bir hikayede etiketlenildiğinde bildirim alınmaya devam edecek.



Özelliğin birkaç hafta içinde tüm Instagram kullanıcılarının hizmetine sunulması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber