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Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, son güncellemeyle görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sundu.

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Instagrama görüntülü görüşme özelliği geldi

Fotoğraf ve video paylaşım sosyal medya ağı Instagram yeni güncellemesinde, grup ve bireysel kişilerle görüntülü konuşma özelliğini aktif etti.

4 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme imkanı

Geçen aylarda düzenlenen F8 konferansında duyurulan özellik, kendiniz dahil 4 kişiyle grup sohbeti yapmanıza imkan veriyor.

Buna ek olarak kişilerinizle sohbet ederken, ekranı küçültebilir ve bu sayede akışa göz atmaya devam edebilirsiniz.

Keşfet özelliğine kategoriler eklendi

Instagram'ın keşfet özelliğine gelen güncelleme sayesinde de, artık gönderiler belli kategoriler altında takip edilebilecek. İlgi alanlarına ve daha önceki takiplere göre değişebilen bu kategorilerde; Senin için, Güldürü, Stil, Müzik, Güzellik, Yemek, Dekorasyon, Spor ve Oyun gibi farklı kategoriler var.

Kaynak: Techcrunch

Etiketler: Instagram
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