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Buradasınız : » » Instagram'a büyük yenilik yolda

Instagram'a büyük yenilik yolda

Instagram, yeni özelliğiyle birlikte, çok yakında bir misafirle canlı yayın yapmanıza izin verecek.

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Instagrama büyük yenilik yolda

Instagram kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir özelliği daha platforma ekliyor. Kısa bir süre sonra Instagram'da canlı yapan kişiler arkadaşlarını yayınlarına davet edebilecek.

Şu an için az sayıda kullanıcıya test amaçlı olarak açık olan özellik, o sırada yayını izleyen herhangi birini seçip yayına davet etmeye izin veriyor.

Canlı yayın yapan bir kullanıcı yakın arkadaşına yayınına katılması için davetiye gönderiyor. Karşı taraftaki kişi, daveti kabul ederse canlı yayına bağlanıyor.

Bundan sonra, ekran iki yayıncıyı da gösterecek şekilde ikiye bölünüyor, bildiğimiz "beğeniler" ve yorum yapma özelliği aynen devam ediyor.

Yayın sırasında, misafirler istedikleri zaman çıkabilirler, orijinal yayıncı da isterse bunu Instagram'ın Hikayeler'inde paylaşabilir, telefonuna kaydedebilir veya uygulamadan tamamen silebilir.

Buna benzer bir özellik geçtiğimiz mayıs ayında Facebook Live yani Facebook canlı yayın özelliğine eklenmişti.

Test aşamasında ve sınırlı beta sürümün de bulunan bu özelliğin genel anlamda ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Etiketler: Instagram, instagram live, instagram canlı yayın, iki kişilik canlı yayın, sosyal medya, instagram özellikler
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