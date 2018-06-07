  • 07 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.572
    EURO 5.414
  • BIST 96648.57
    ALTIN 190.833
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Instagram’a 1 saatlik videolar geliyor

Instagram’a 1 saatlik videolar geliyor

En popüler sosyal paylaşım uygulamalarından Instagram, 60 saniyeyle sınırlandırdığı video süresini 60 dakikaya çıkarmak için çalışmalara başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Instagrama 1 saatlik videolar geliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, sosyal medya sitesi Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların uzun videolar yayınlamasına imkan tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Video süresi 1 saate çıkıyor

Firmanın planlarıyla yakından ilgili kişilerin gazeteye söylediklerine göre bu yeni özellik, videoların bir saate kadar uzamasına izin verecek ve dikey videolara odaklanacak. Video sürelerinin uzamasıyla birlikte oynatma seçeneklerinin de platforma eklenmesi bekleniyor.

Instagram konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu özelliğin önümüzdeki günlerde kısıtlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edileceği ifade ediliyor.

Etiketler: video, Instagram
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER