Instagram’a 1 saatlik videolar geliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, sosyal medya sitesi Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların uzun videolar yayınlamasına imkan tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Video süresi 1 saate çıkıyor

Firmanın planlarıyla yakından ilgili kişilerin gazeteye söylediklerine göre bu yeni özellik, videoların bir saate kadar uzamasına izin verecek ve dikey videolara odaklanacak. Video sürelerinin uzamasıyla birlikte oynatma seçeneklerinin de platforma eklenmesi bekleniyor.

Instagram konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu özelliğin önümüzdeki günlerde kısıtlı bir kullanıcı grubu üzerinde test edileceği ifade ediliyor.