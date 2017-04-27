  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.561
    EURO 3.888
  • BIST 94780.98
    ALTIN 144.778
Buradasınız : » » Instagram zirveye oturdu: Resmen 1 milyara dayandı

Instagram zirveye oturdu: Resmen 1 milyara dayandı

Instagram, sadece 4 ay içerisinde ulaştığı yeni başarı ile, sahibi Facebook'un yüzünü güldürüyor!

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Instagram zirveye oturdu: Resmen 1 milyara dayandı

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ Instagram, hızlı yükselişini sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı, 4 ayda 100 bin kişi artarak 700 milyona ulaştı. Bu, dört ayda yüzde 17 gibi bir büyüme oranı anlamına geliyor.

Instagram'ın 500 binden 600 bin aktif kullanıcıya ulaşması, 6 ay sürmüştü. Görünene göre sosyal ağın büyüme hızı, artarak devam ediyor.

New York Times'ın haberine göre, 700 milyon aktif kullanıcının yüzde 57 kadarı, yani 400 milyonu, Instagram'ı her gün, en azından bir kez ziyaret ediyor.

Bunda, geçtiğimiz aylarda Facebook'unda benzer bir şekilde uygulamaya koyduğu hikayeler özelliğinin büyük payı olduğu belirtiliyor. Instagram Hikayeler'in, her gün 200 milyon civarında kullanıcı tarafından kullanıldığı ifade ediliyor.

Etiketler: snapchat, instagram stories, instagram hikayeler, Instagram, Haberler, haber, facebook
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER