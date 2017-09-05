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Buradasınız : » » Instagram kullananlar dikkat! Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Instagram kullananlar dikkat! Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Atalay, "Dünya genelinde Instagram hesabı hackerlar tarafından ele geçirilip içerikler ifşa edildi. Kullanıcılar, bu tip platformlarda şifrelerini düzenli olarak değiştirsin" dedi.

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Instagram kullananlar dikkat! Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'de bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün hızla büyüdüğüne işaret ederek, bu yıl geniş bant internet abone sayısının geçen yıla oranla yüzde 24,3 arttığını, mobil abone sayısının 75,7 milyona ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin 1 Nisan 2016'da 4,5G ile yüksek hızlı internet kullanımına geçtiğini anımsatan Atalay, mart sonu itibarıyla toplam internet kullanıcı sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Instagram'ın 2010'da ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızla yükselen bir sosyal ağ olduğuna dikkati çeken Atalay, bu ağın geliştirildiği ve ilk yayınlandığı ülkenin ABD olduğunu dile getirdi.

"Önemli bilgi ve belgeleri paylaşmayın"

Atalay, dünya genelinde 700 milyondan fazla aktif Instagram hesabının olduğunu, 7-8 milyon kullanıcının hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirilerek içeriklerinin ifşa edildiğini belirterek, "Bu durumdan Türkiye'deki Instagram kullanıcılarının ne kadar etkilendiği henüz belli değil, tedbirli olmakta fayda var. Kullanıcılar, bu tip platformları gereğinden fazla kullanmasın, buralarda önemli bilgi ve belgelerini paylaşılmasın, şifrelerini düzenli olarak değiştirsin." dedi.

Türkiye'nin Instagram'ı en yoğun kullanan ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade eden Atalay, yaklaşık 20 milyon aktif Türk kullanıcının bu sosyal ağda yer aldığını kaydetti.

Etiketler: Instagram, Instagram güvenliği, Instagram kullanıcı sayısı
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