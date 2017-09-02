  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Instagram kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmış olabilir

Instagram, hackerların önemli kullanıcıların gizli bilgilerini çaldığını itiraf etti.

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Instagram kullananlar dikkat! Bilgileriniz çalınmış olabilir

Instagram, hackerların önemli kullanıcıların gizli bilgilerini çaldığını itiraf etti. Sistemlerindeki bir hata sonucunda bir dizi yıldız ismin telefon numaraları ve elektronik posta adreslerinin ortaya çıkartıp, hackerların saldırısına açık hale getirdiğini açıkladı.

Facebook'ın sahip olduğu sosyal medya ağı, saldırganların Instagram'ın programlama ara yüzündeki bir hatayı kötüye kullanarak bazı "yüksek profilli" kullanıcıların telefon numaralarına ve e-mail adreslerine erişim sağladığına dair uyarılar gönderiyor.

Saldırganlar şifreleri ele geçiremediler ve Instagram da bu hatayı şu an onardığını söylüyor. Ama tüm doğrulanmış kullanıcıları tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarıyor.

Kullanıcılar şimdi Instagram'ın durum hakkında daha fazla detay vermesini bekliyor. Veri hırsızlığının ne zaman gerçekleştiği ve ne kadar kişinin hedeflendiği henüz açıklanmadı. 

Instagram'ın dünya genelinde 500 milyondan fazla üyesi var ve bunların 300 milyonu uygulamayı günde bir kez kullanıyor.

Etiketler: Instagram, instagram hack, instagram şifre, hackerlar, teknoloji, sosyal medya
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