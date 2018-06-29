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Instagram Hikayeler'e müzik eklenebilecek

Fotoğraf ve video paylaşım ağı Instagram'a gelen yeni bir özellik sayesinde Hikayeler'e müzik eklenebilecek.

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Instagram Hikayelere müzik eklenebilecek

Facebook‘un popüler platformu Instagram, yeni bir özellik daha kazandı. Popüler Hikayeler altyapısına gelen özellik sayesinde Hikayeler'e müzik eklenebilecek.

Ayrıca iOS kullanıcıları yeni bir video veya fotoğraf çekerken, Boomerang ve Superzoom gibi kamera formatlarına ek olarak müzik formatı da kullanabilecek. Instagram kullanıcıları müzik eklenen bir hikaye izlediğinde müzik otomatik olarak başlayacak, şarkı ismi ve sanatçının belirtildiği bir çıkartma görecek.

Hikayeler'i her gün 400 milyon kişi kullanıyor

Öte yandan Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre her gün 400 milyondan fazla insan Hikayeler özelliğini kullanıyor. Instagram hikayelerinin bu yeni özelliği şu an ABD dahil toplam 6 ülkede kullanıma açıldı, yakında yapılacak güncelleme ile tüm dünyanın kullanımına sunulması bekleniyor.

 

Kaynak: Techcrunch

Etiketler: Instagram
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