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İlk özel uzay istasyonu yolda

ABD'li bir şirket dünyanın ilk özel uluslararası uzay istasyonunu kurmak için harekete geçti.

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İlk özel uzay istasyonu yolda

"Space.com"da yer alan habere göre ABD'nin Houston şehrinde faaliyet yürüten Axiom Space şirketi, dünyanın ilk özel uluslararası yörünge istasyonunu kurmak üzere çalışmalara başladığını duyurdu.

Axiom Space'in stratejik gelişimden sorumlu başkan yardımcısı Amir Blachman, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) girişimiyle kurulan Uluslararası Uzay İstasyonun (UUİ) özel sektör eliyle işletilen bir ardılı olmayı amaçlayan yapının hem resmi astronotlara hem de özel şirketlere ve bireyler araştırma hizmet vereceğini belirtti.

Blachman, istasyonunun astronot ve araştırmacıların yanı sıra uzay keşif araç ve sistemlerinin test edilmesi ve uzay turizmi için kullanılabileceğini söyledi. UUİ'de bir astronotu ağırlamanın günlük maliyetinin 7,5 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Blacham, kendilerinin bundan çok daha düşük ve sürdürülebilir bir maliyeti hedeflediğini vurguladı.

NASA'nın da onayladığı plan doğrultusunda ilk modüllerini 2020 yılı sonunda UUİ'ye ulaştıracak olan Axiom Uluslararası Ticari Uzay İstasyonu'nun, 2024 yılına dek diğer modüllerini peyderpey bünyesine ekleyerek kendi başına yörüngede kalabilecek hale gelmesi hedefleniyor.

 

Etiketler: uzay istasyonu, NASA, abd, space
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