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İki yıldızın şiddetli çarpışması kaydedildi

ALMA Teleskobu, 500 yıl önce, Dünya'dan bin 500 ışık yılı ötede oluşum aşamasındaki iki ilkel yıldızın aynı yıldız bulutu içindeki şiddetli çarpışmasını kaydetti.

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İki yıldızın şiddetli çarpışması kaydedildi

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu, 500 yıl önce, Dünya'dan bin 500 ışık yılı ötede oluşum aşamasındaki iki ilkel yıldızın aynı yıldız bulutu içindeki şiddetli çarpışmasını kaydetti.

Gözlemevinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Orion Nebulası'nın hemen arkasında bulunan aktif yıldız üreticisi "Orion Moleküler Bulutu 1" (OMC-1) içinde devinen iki ilkel yıldızın, yaklaşık 500 yıl önce yaşanan çarpışmasının ALMA tarafından kaydedildiği belirtildi.

Çarpışma sonrası oluşum aşamasındaki iki yıldızın yuvalarını yok eden güçlü patlamanın, yüzlerce dev gaz ve toz öbeğini çevredeki diğer ilkel yıldızlarla saniyede 150 kilometreyi aşan hızla uzay boşluğuna savurduğu, çarpışmanın tek seferde Güneş'in 10 milyon yılda yaydığı enerjiye eşit miktarda bir enerjiyi açığa çıkardığı ifade edildi.

Bilim adamları, bugüne dek gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen yıldız patlamalarının genelde sönen yıldızlardaki süper nova patlamaları gibi tükeniş patlamaları olduğu, yıldızların doğum aşamasındaki büyük patlamalara nadiren rastlandığını vurguladı.

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