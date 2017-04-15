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Hubble Uzay Teleskobu'ndan yeni keşif

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 50 milyon ışık yılı ötedeki Başak Takımyıldızı'nda "yıldız yağmuru galaksisi" keşfetti.

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Hubble Uzay Teleskobundan yeni keşif

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 50 milyon ışık yılı ötedeki Başak Takımyıldızı'nda "yıldız yağmuru galaksisi" keşfetti.

NASA'nın internet sitesinde, "NGC 4536" adı verilen yeni galaksinin yüksek çözünürlüklü görüntüsü yayınlandı.

Hubble'ın geniş alan kamerası WFC3 tarafından tespit edilen görüntüde galaksinin yıldız oluşum bölgelerindeki yoğunluk gözlenebiliyor.

NASA araştırmacıları, "yıldız yağmuru" denilen galaksilerde, galaksinin olağan gaz arzının yenilenme hızından çok daha yüksek hızlarda gaz tüketen yıldız oluşum bölgeleri bulunduğunu belirtti.

Bu tarz galaksilerin oluşabilmesi için kısıtlı alanda büyük miktarda gaz bulunması gerektiğine dikkati çeken bilim adamları, söz konusu bölgenin birbirine yakın galaksilerin çarpışması veya gaz yoğunlaşmasına yol açan başka bir olay nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Etiketler: Uzay Teleskobu, hubble, galaksi, NASA
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