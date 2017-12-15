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Buradasınız : » » Güneş Sistemi'nin benzeri bulundu

Güneş Sistemi'nin benzeri bulundu

NASA ve Google, 8 gezegenden oluşan yeni bir güneş sistemi bulduklarını açıkladı.

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Güneş Sisteminin benzeri bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'dan yapılan açıklamada, keşfin NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'ndan Dünya'ya gönderilen sinyallerin Google'un yapay zekasıyla analiz edilmesi sonucu yapıldığı belirtildi.

"Kepler-90i" adı verilen öte-gezegenin keşfedilmesinden sonra bulunan 8 gezegenli güneş sistemine de "Kepler 90" ismi uygun bulundu.

Yeni keşfedilen güneş sistemi, Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Teksas Üniversitesinden gök bilimci Andrew Vanderburg, yeni keşfedilen sistemin Güneş Sistemi'nin küçük bir versiyonu olduğuna dikkati çekerek, iç kısmında küçük, dış kısmında ise büyük gezegenlerin yer aldığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı cüce yıldız Ross 128’in yörüngesinde de düşük kütleli bir gezegen keşfedilmiş, gezegenin boyut ve yüzey sıcaklığının Dünya'ya benzer olduğu açıklanmıştı.

Araştırmacılara göre 10 yıl içinde daha iyi teleskoplar ile gezegenlerin iç yapısı incelenebilecek. Bu sayede  atmosfer ve gezegenlerin jeolojik yapısıyla alakalı daha net sonuçlar elde edilebilecek.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: NASA, Kepler-90i, kepler, güneş sistemi, Google, gezegen
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