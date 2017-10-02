Günde 10 ton fındık toplayan makine geliştirildi

Fındık tarımında işçilik maliyetini azaltmak için düz arazilerde günde 10 tona kadar fındık toplayabilen makine geliştirildi.

Düzde'de faaliyet gösteren bir firma, 8 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda düz arazilerde yere dökülen fındıkları rahatlıkla toplayabilen "Kefeli 1800" adı verilen makine tasarladı.

Çarşamba'da bir üreticinin deneme yaptığı ve başarılı olduğu fındık toplama makinesi, Samsun 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda görücüye çıktı. Makine, günde 10 tona kadar fındığı rahatlıkla toplayabiliyor.

Kefeli Tarım Aletleri Ldt. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Kefeli, yaklaşık 19 yıldır fındık toplama makinesi alanında üretim yaptıklarını söyledi.

Fındık toplayan hortumlu çok sayıda makine olduğuna işaret eden Kefeli, "Özellikle düz ovalarda fındığın hortumlu toplanmasının mümkün olmadığını gördük. 8 yıllık Ar-Ge çalışmasından sonra bir makine ürettik. Geçen yıl bu makine ile deneme çalışması yaptık. Başarılı olunca ülke genelinde 10 kişiye verdik. Çiftçiler bu makineden son derece memnun olunca üretime geçtik." dedi.

Samsun'daki Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda sadece bu makine için bir günde 55 sipariş aldıklarına dikkati çeken Kefeli, "Yüzde 100 yerli üretim bir makine. Ayrıca Türkiye'nin şartlarına da uygun. Daha önce İtalya'dan makineler geldi. Çiftçilerimiz bunları alıp kullandı ancak yeterince verim alınamadı. Biz bu coğrafyaya göre bir makine geliştirdik. Günde 8 ila 10 ton arasında fındık topluyor. Arazi düz ve temizse bir günde 35 dönüm arazide fındık toplayabiliyor. Sadece fındık toplamak değil, fındığı zurufundan da ayıklıyor." ifadelerini kullandı.

"İşçilik maliyetimi düşürdü"

Çarşamba ilçesinde yılda 30 ton civarında fındık üretimi yapan Suat Yılmaz ise makineyi denediğini, arazi koşulları tamamen uygun olmamasına rağmen hayli verim aldığını söyledi.

Ürününün yarısından fazlasını bu makine ile topladığını anlatan Yılmaz, "İşçilik maliyetim yılda 50 bin lira civarında oluyordu. Makine sayesinde 22 bin liraya düşürdüm. Gelecek yıl arazimi makineye uygun hale getirerek işçilik maliyetimi 6 bin liraya kadar düşüreceğimi tahmin ediyorum." diye konuştu.