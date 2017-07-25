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Grönland'da buzların erimesi endişe yaratıyor

Bilim adamları, Grönland'daki buz tabakasının erimesinin, deniz suyu seviyelerini beklenen daha fazla yükseltebileceğini düşünüyor.

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Grönlandda buzların erimesi endişe yaratıyor

Bilim adamları, Grönland'da buz tabakasının, büyüyen su yosunları nedeniyle deniz suyu seviyesini beklenenden daha fazla yükseltebileceği uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, İngiliz bilim adamları, ılıman iklim koşullarının, Grönland'da su yosunlarının büyümesini, dolayısıyla yüzeyin kararmasını teşvik ettiğini açıkladı.

Kararan buz tabakasının, beyazdan daha fazla radyasyonu içine çektiğine ve daha hızla eridiğine dikkati çeken bilim adamları, Kuzey Kutbu'nda Birleşik Krallık'ın yedi katı büyüklükte bir alanı kaplayan Grönland'da buz kütlesinin tamamen erimesi halinde dünyada ortalama deniz suyu seviyesinin 7 metre yükseleceğini bildirdi.

"Black and Bloom" adlı projenin, Grönland'da farklı tür su yosunlarını ve bu bitkilerin nasıl yayıldığını araştırmayı sürdürdüğü, elde edilen bilgi ile gelecekte su seviyelerindeki artışın hesap edileceği belirtildi. En kötü senaryonun, bu yüzyılın sonunda 98 santimetrelik bir artış olabileceği ifade edildi.

Bugün küresel deniz suyu seviyelerindeki artışa yılda 1 milimetrelik katkı sunan Grönland, son 20 yılda kış mevsiminde kar yağışıyla edindiğinden daha fazla buz kaybetti. AA

Etiketler: grönland, deniz suyu seviyesi
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