Grizu-263 Uzay Takımı'nın ikincilik gururu

Amerikan Uzay Kurumu (AAS), Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü (AIAA) tarafından düzenlenen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) desteklediği, tasarla, yap, fırlat konseptli CanSat uydu yarışmasına son iki yıldır katılan Grizu-263 Uzay Takımı, 08-10 Haziran'da gerçekleştirilen yarışmada 98,90 puan alarak Manchester Üniversitesinin ardından dünya ikinciliği ödülünü kazandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrencilere başarılarından dolayı takdir belgelerini veren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerinin başarısının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.

In 2nd place, Team Grizu 263 from Bulent Ecevit University, Turkey! #CANSAT18 @CanSatUSA pic.twitter.com/Ok6TvU2F0w — U. S. Naval Research Laboratory (@USNRL) 11 Haziran 2018

Üniversite olarak yarıştıkları ekiplerin bütçelerinin kendilerinden çok daha fazla olduğunu dikkati çeken Kutoğlu, "Onlardan çok daha kısıtlı bütçeyle çalıştınız. Buna rağmen çok güzel bir dereceyle döndünüz. Umarım önümüzdeki senelerde de aynı şekilde yarışmaya devam edeceksiniz. Ülkemizin mühendislik alanında başarılara, yeni ve Ar-Ge çalışmalarına ihtiyacı var çünkü dünya devletleriyle mücadele edebilmemiz, ekonomimizi daha iyi yerlere taşıyabilmemiz için katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Sizlerin yaptığı gibi mühendislik alanında yeni ürünler, tasarımlar geliştirmemiz, bunları uygulamaya sokmamız lazım ki hak ettiğimiz yere gelelim." diye konuştu.

"Birinciliği kıl payıyla kaçırdık"

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi ve takım lideri Muzaffer Duysal da bu başarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Özellikle son bir yıl da çok yoğun ve kararlı bir şekilde çalıştık. Ara tatilde hiçbirimiz memleketlerimize gitmeyip kütüphanede yattık. Bu başarı onun sayesinde geldi." diye konuştu.

Duysal, takım arkadaşlarının özverileri sayesinde ekip olarak başarıya ulaştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın çok iyi üniversitelerini geride bıraktık, bunun için gururluyuz. Bizlere inanlara, güvenenlere ve destek verenlere teşekkür ediyoruz. Proje bir model uydu yarışması. Bugün uzay çok popüler bir alan. Lisans öğrencilerinin bu uyduları yapmak için ilk adımı attırmak amaç aslında, bir model uydu geliştirerek bu alana adım atmamızı sağlamak. 14 yıldır düzenleniyor ve ABD'nin en prestijli yarışmalarından biri. Genelde dünyanın ilk 100'deki üniversiteleri katılıyor. Yarışmada öncelikle bir eleme süreci oluyor, bu yarışmaya her isteyen giremiyor. Biz öncelikle ilk 40 üniversitenin arasına girdik. Daha sonra kritik tasarım dosyamızı yaptık, daha sonra uçuş aşaması için ABD'ye gittik. Orada ürettikleri model uyduyu model roket yardımıyla 700 metreye kadar fırlattık. Bütün görevlerden tam puan aldık, görevleri hakkıyla yerine getirdik. Uydudan aldığımız verileri sınıf ortamında jüriye sunduk, oradan da tam puan aldık ve dünya ikincisi olduk."

Duysal, birinci olan ekiple aralarındaki tek farkın ilk dosyada bir iki puan düşük almalarından kaynaklandığını belirterek, "Birinciliği kıl payıyla kaçırdık. Bundan sonra da üniversitemizi uluslararası alanda temsil etmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için bir ışık olduğumuzu düşünüyoruz, burada bir ilki gerçekleştirdik. Birçok üniversite öğrencisinin önünü açtığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA