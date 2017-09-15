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Google'a cinsiyet ayrımcılığı davası

Amerikan teknoloji şirketi Google'a, eski üç kadın çalışanı, kendileriyle benzer işi yapan erkek çalışanlara daha fazla para verildiğini ileri sürerek dava açtı.

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Googlea cinsiyet ayrımcılığı davası

Amerikan teknoloji şirketi Google'a, eski üç kadın çalışanı, kendileriyle benzer işi yapan erkek çalışanlara daha fazla para verildiğini ileri sürerek dava açtı.

Google'da geçmişte, biri iletişim bölümünde, diğerleri de yazılım mühendisi ve yönetici olarak görev yapan 3 kadın, eski şirketleri hakkında "kendileriyle benzer işi yapan erkek çalışanlara daha fazla para ödendiği" gerekçesiyle dava açtı.

San Francisco'daki California Eyalet Mahkemesine başvuran davacı kadınlar ayrıca, Google'da kadınların terfi alabilecekleri işlere daha az getirildiğini iddia etti.

Kadınlar, Google'ın ödeme ve terfideki farklılıkların bilincinde olduğunu ancak sorunun çözümü için henüz herhangi bir adım atmadığını savundu.

ABD Çalışma Bakanlığı da söz konusu cinsiyet ayrımcılığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Diğer yandan Google'ın Sözcüsü Gina Scigliano yaptığı açıklamada, "Adaletli ödeme yaptığımızdan emin olmak için kapsamlı bir sistemimiz var. Tüm bunların dışında kişisel farklılıklar veya sorunlar gördüğümüzde düzeltmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler: Google, cinsiyet ayrımcılığı
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