Google Translate yapay zeka ile çeviri yapacak

Arama motoru Google’ın çeviri uygulaması Google Translate, artık internet gerektirmiyor.

Her bir dil çevrimdışı olarak kaydedildiğinde cihazlarda yaklaşık 35 MB yer kaplıyor. Güncellemenin herkes için ulaşılabilir olmasını amaçladıklarını belirten Google, yeni hizmetin, teknolojisi daha eski cep telefonlarında da kullanılabileceğini duyurdu.

Gelişmiş cümleleri de çevirebilecek

Google daha önce çeviri hizmetinin sözlüğünü, cihazlara indirilerek internet bağlantısı gerektirmeksizin kullanıma açmıştı. Ancak sözlüğün birebir yaptığı çeviri, yabancı bir dildeki kelimeleri tam anlamıyla algılayamıyordu. Yapay zeka tabanlı çeviri hizmetinin eskisine kıyasla daha iyi sonuç verdiği belirtiliyor.

Kaynak: The Verge