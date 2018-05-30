Google Toronto'da 'yarının şehri'ni inşa ediyor

Alphabet şirketlerinden Sidewalk Labs, Toronto’nun doğusunda yer alan sahilde geleceğin şehrini inşa edecek.

Toronto ve Sidewalks Labs arasında yapılan iş birliği kapsamında, şehrin doğu tarafındaki sahil şeridindeki 'Quayside' adı verilen bölge, yüksek teknolojili bir şehre dönüştürülecek. Projenin 21. yüzyıl şehirciliği için bir model haline gelmesi bekleniyor.

İlk etapta 12 dönümlük bir arazide inşa edilmesi planlanan şehir, tahmini 5000 kişiye ev sahipliği yapacak. İlerleyen dönemlerde 700 kilometrekarelik bir alanda genişleyecek bölge, on binlerce insanın yaşadığı bir bölge haline gelebilecek.

Şehirde, yeni inşaat yöntemleri ve esnek bina tasarımları sayesinde konutların maliyetinin azaltılması ve daha hızlı inşa edilmesi hedefleniyor.

İnsansız otobüs, taksi ve otomobillerin ön planda olacağı şehirde, yüksek hızlı feribotların yanı sıra çöp toplayan robotlar ve mevsimlere göre değişen parklar dikkat çekiyor

Kaynak: TRT Haber