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Google, ev sahibine “çalışan vergisi” ödeyecek

Teknoloji devi Google'ın merkezinin bulunduğu ABD California’daki Mountain View şehri, sınırlarında faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına vergi almayı planlıyor.

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Google, ev sahibine “çalışan vergisi” ödeyecek

San Jose Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Mountain View Şehir Konseyi, şehirde faaliyet gösteren şirketlerden çalışan başına 9 ila 149 dolar vergi alınması için şehir sakinlerinden yetki istemek üzere ekim ayında referandum yapma kararı aldı.

Düzenleme referandumda kabul edilirse yeni verginin şehre yılda 6 milyon dolar ilave gelir sağlaması bekleniyor. Bunun 3,3 milyon dolarının yalnızca Google'dan geleceği tahmin ediliyor.

Gelirin büyük bölümü ulaştırma projelerine harcanacak

Yeni vergiden elde edilecek gelirin büyük bölümünün şehirdeki yoğun trafik sorununu çözmek üzere ulaştırma projelerine harcanması öngörülüyor. Vergi gelirinin yüzde 10'u ise ucuz konut ve evsizlere yönelik hizmetler için kullanılacak.

Daha önce Amazon'un merkezine ev sahipliği yapan Washington eyaletindeki Seattle şehri büyük şirketlerden çalışan vergisi almak istemiş ancak şirketten gelen yoğun itirazlar üzerine bu konudaki tasarı rafa kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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