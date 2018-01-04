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Buradasınız : » » Google, bulduğu ciddi güvenlik açıklarını duyurdu

Google, bulduğu ciddi güvenlik açıklarını duyurdu

Teknoloji devi Google'daki güvenlik uzmanları, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları tespit etti.

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Google, bulduğu ciddi güvenlik açıklarını duyurdu

Google'ın Project Zero ekibi, İntel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını açıkladı.

Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.

Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: intel, Google
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