Google Asya'nın hızla büyüyen e-ticaret piyasasına yayılıyor

Asya'nın hızla büyüyen e-ticaret piyasasına yayılma arayışında olan teknoloji devi Google, Alibaba'nın başlıca rakibi JD.com'a 550 milyon dolar yatırım yapacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:49





