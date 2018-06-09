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Google askeri amaçlı yapay zeka üretmeyecek

Google'ın çatı şirketi Alphabet, geliştirdikleri yapay zeka yazılımlarının bundan böyle silah endüstrisi ya da "makul olmayan" gözetleme sistemlerinde kullanılmayacağını açıkladı.

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Google askeri amaçlı yapay zeka üretmeyecek

Google'ın benimsediği yeni ilkelere göre, şirket fiziksel zarara yol açabilecek yapay zeka uygulamaları geliştirmeyecek. İlkelerde "uluslararası düzlemde kabul edilmiş insan haklarına" vurgu yapılıyor.

Alphabet tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu kısıtlamanın ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan iş birliğinden ötürü son aylarda binlerce çalışanının protestosuna maruz kalan Google yönetimine yardımcı olacağı belirtildi.

Google, ABD ordusuyla drone'lar tarafından çekilen videolardaki nesnelerin tespit edilmesi konusunda iş birliği yapıyordu. "Maven" adlı proje kapsamında, kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.

Hükümet-Google iş birliği sürecek

DW Türkçe'de yer alan habere göre şirketin CEO'su Sundar Pichai, perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında, Google'ın hükümetlerle daha ziyade siber güvenlik, askeri işe alım ve arama-kurtarma alanlarında iş birliği yapmayı tercih edeceğini açıkladı.

Pichai, "Silahlarda kullanılması amaçlı yapay zeka geliştirmeyeceğimizin yanı sıra hükümet ve orduyla diğer birçok alanda iş birliğimize devam edeceğimizi açıkça belirtmek isteriz" dedi.

New York Times ve Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşları, birkaç gün önce Google'ın Pentagon ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldığını açıklamıştı.

Etiketler: Pentagon, Google, alphabet
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