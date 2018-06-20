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Google Android Mesajlar’ın Web sürümü yayınladı

Google’ın Android telefonlarında yer verdiği Android Mesajlar uygulamasının Web sürümü yayınladı.

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Google Android Mesajların Web sürümü yayınladı

Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı Android Mesajlar uygulamasının web sürümünü kullanıma sundu. Yeni arayüz, Whatsapp Web ile benzer bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar, sitede yer alan QR kodunu okutarak mesajlaşmaya başlayabiliyor.

Bu özellikler arasında GIF arama, şimdilik sadece İngilizce dilinde metin yanıtları ve emojiler öneren akıllı yanıtlar, konuşmalarda linkerin ön izlemesini gösterme ve tek dokunuşla tek seferlik şifreleri kopyalama yer alıyor. Ayrıca web sayfası bildirim desteği de sunuyor.

Kaynak: The Verge

Etiketler: web, sms, mesaj, Google
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