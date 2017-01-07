GÖKTÜRK-1 Türk bilimadamları için buluşlara kapı araladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını karşılamak amacıyla fırlatılan GÖKTÜRK-1 Uydusu'na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluş gerçekleştirdi.

Türkiye, uzay çalışmalarına bu alanda gelişmiş ülkelerden uzun süreler sonra başladı. 2000’li yıllarda başlanılan bu maratonda Türkiye, kendi uydusunu geliştirebilen ülkeler arasına girdi.

Son olarak GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında, elektro-optik keşif ve gözlem uydusu, sabit/mobil yer istasyonlarının tedarikleri, mühendislik faaliyetlerine doğrudan katılım, endüstriyel katılım ve Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi kurulum faaliyetleri yürütüldü.

Proje, TELESPAZIO ve Thales Alenia Space firmalarının ana yükleniciliğinde yürütüldü; ana yüklenicilik ve yer kesimi faaliyetleri TPZ, uydu ve USET Merkezi kurulum çalışmaları TAS Firması sorumluluğunda gerçekleştirildi.

TUSAŞ, mühendislik faaliyetlerine doğrudan katılım kapsamında TPZ ve TAS firmaları sorumluluğunda gerçekleştirilen tasarım, üretim, montaj, entegrasyon, test, fırlatma ve yörüngede devreye alma gibi alanlara ilişkin 67 farklı mühendislik iş paketinde 75 personelle aktif katılım sağladı.

Şirket, GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında yürüttüğü uydu entegrasyon ve çevresel test faaliyetlerine ilave olarak GÖKTÜRK-1 Projesi kapsamında sağladığı aktif katılımla oluşturduğu yetişmiş insan gücüyle, uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu konumuna gelme yönünde gelişme gösteriyor.

TUSAŞ, Ağustos 2010’da Thales Alenia Space’e gönderdiği 15 kişilik doğrudan katılım ekibiyle GÖKTÜRK-1 Projesine adım attı. İlk giden ekip ağırlıklı olarak sistem mühendisliği, uzay kesimi tasarım ve uydu montaj, entegrasyon ve test sistemleri tasarım ekibinden oluştu. Bu ekibe zamanla proje yönetimi, ürün teminatı, malzeme-proses, üretim, kalite, yazılım, aviyonik, kuşam (harness), uydu MET (montaj-entegrasyon-test), bölümlerinden mühendis ve teknisyen 62 personel Thales Alenia Space için toplam 42 iş paketine dahil oldu.