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Gök bilimciler: Plüton milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştu

Gök bilimciler, daha önce "cüce gezegen" olarak kabul edilen Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın bir araya gelmesiyle oluştuğunu iddia etti.

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Gök bilimciler: Plüton milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştu

Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden (SwRI) bilim insanları, Plüton ve 67P/Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı arasında önemli benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

SwRI'nın Uzay Bilimi ve Mühendislik Bölümü'nden kimyager Christopher Glein, kimyasal bileşimi ve görüntüsü ele alındığında, Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluştuğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Güneş Sistemi'nin en dışında yer alan ve trilyonlarca kuyruklu yıldızla gök taşına ev sahipliği yapan Kuiper Kuşağı'nda yer alan Plüton, 1930'da keşfedilmişti.

Plüton'un taş ve buzdan oluştuğu düşünülüyordu.

Kaynak: AA 

Etiketler: plüton, cüce gezegen, Astronomi
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