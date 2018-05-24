Gök bilimciler: Plüton milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştu

Gök bilimciler, daha önce "cüce gezegen" olarak kabul edilen Plüton'un milyonlarca kuyruklu yıldızın bir araya gelmesiyle oluştuğunu iddia etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:28





