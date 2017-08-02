  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.201
  • BIST 106525.44
    ALTIN 144.373
Buradasınız : » » Gezegen koruma memuru aranıyor

Gezegen koruma memuru aranıyor

NASA, dünyayı uzaylıların 'biyolojik istilasından' korumak için 'gezegenler arası koruma memuru' arıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gezegen koruma memuru aranıyor

NASA, dünyayı uzaylıların 'biyolojik istilasından' korumak için 'gezegenler arası koruma memuru' arıyor.

İşe alınacak memur uzaydan gelebilecek organik ve biyolojik olası tehditlere karşı dünyayı koruyacak. 

Aynı zamanda insan keşifleri dolayısıyla uzaydaki diğer gezegenlerin zarar görmemesini sağlayacak.

Tam zamanlı pozisyon için önerilen maaş yıllık 187 bin dolar. Bu rakam, NASA'nın diğer pozisyonlar için ödediği ortalama maaşın altı misline denk geliyor.

Bu göreve başvurup kariyerinize NASA bünyesinde devam etmek istiyorsanız bazı niteliklere sahip olmanız gerekiyor.

Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmalısınız. Devlette en az bir yıl üst düzey bir görevde çalışmalı ve ileri derece fizik ve matematik bilmelisiniz.

Hepsinden önemlisi, uzay programı ve gezegenler arası koruma konularında bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

NASA iş başvurularını 14 Ağustos'a kadar kabul edecek. Uygun bir aday bulunamaması halinde Amerikan vatandaşı olmayan adaylar da ilana başvurabilecek 

Etiketler: NASA, uzaylılar, gezegenler, gezegen koruma memuru, nasa iş ilanı, nasa iş başvurusu, teknoloji
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER