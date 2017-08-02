Gezegen koruma memuru aranıyor

NASA, dünyayı uzaylıların 'biyolojik istilasından' korumak için 'gezegenler arası koruma memuru' arıyor.

İşe alınacak memur uzaydan gelebilecek organik ve biyolojik olası tehditlere karşı dünyayı koruyacak.

Aynı zamanda insan keşifleri dolayısıyla uzaydaki diğer gezegenlerin zarar görmemesini sağlayacak.

Tam zamanlı pozisyon için önerilen maaş yıllık 187 bin dolar. Bu rakam, NASA'nın diğer pozisyonlar için ödediği ortalama maaşın altı misline denk geliyor.

Bu göreve başvurup kariyerinize NASA bünyesinde devam etmek istiyorsanız bazı niteliklere sahip olmanız gerekiyor.

Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmalısınız. Devlette en az bir yıl üst düzey bir görevde çalışmalı ve ileri derece fizik ve matematik bilmelisiniz.

Hepsinden önemlisi, uzay programı ve gezegenler arası koruma konularında bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

NASA iş başvurularını 14 Ağustos'a kadar kabul edecek. Uygun bir aday bulunamaması halinde Amerikan vatandaşı olmayan adaylar da ilana başvurabilecek