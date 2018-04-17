Geri dönüşümde plastik yiyen enzim dönemi başlıyor

BBC'nin haberine göre, üzerinde değişiklik yapılan enzim, plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl süren polietilen tereftalatı (PET) birkaç günde parçalamaya başlıyor.

Geri dönüşüm sürecinde devrim

Portsmouth Üniversitesi'nin araştırması çerçevesinde enzimin önce yapısını ayrıntılı incelemek amacıyla yüksek netlikte üç boyutlu modeli yaratıldı, daha sonra yüzeyine birkaç artık eklenerek verimi artırıldı.

PET'i birkaç gün içinde parçalamaya başlayan enzimin, yine doğada yavaş çözünen ve PET'in gelecekteki alternatifi olarak görülen polietilen furanoate (PEF) üzerinde denendiği kaydedildi.

Enzim, plastiklerin daha etkili geri kullanımına izin vererek geri dönüşüm sürecinde devrim yaratabilecek nitelikte.

Japonya'nın liman kenti Sakai'de geri dönüşüm merkezindeki tortularda keşfedilen enzim, PET'i yiyen bir bakteri tarafından üretiliyor.

"Ideonella sakaiensis" bakterisinin ana enerji kaynağının plastik olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA