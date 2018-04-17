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Buradasınız : » » Geri dönüşümde plastik yiyen enzim dönemi başlıyor

Geri dönüşümde plastik yiyen enzim dönemi başlıyor

Bilim insanları, plastikleri yiyen doğal bir enzim geliştirdi. Enzim, doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan polietilen tereftalatı (PET) birkaç günde parçalıyor.

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Geri dönüşümde plastik yiyen enzim dönemi başlıyor

BBC'nin haberine göre, üzerinde değişiklik yapılan enzim, plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl süren polietilen tereftalatı (PET) birkaç günde parçalamaya başlıyor.

Geri dönüşüm sürecinde devrim 

Portsmouth Üniversitesi'nin araştırması çerçevesinde enzimin önce yapısını ayrıntılı incelemek amacıyla yüksek netlikte üç boyutlu modeli yaratıldı, daha sonra yüzeyine birkaç artık eklenerek verimi artırıldı. 

PET'i birkaç gün içinde parçalamaya başlayan enzimin, yine doğada yavaş çözünen ve PET'in gelecekteki alternatifi olarak görülen polietilen furanoate (PEF) üzerinde denendiği kaydedildi.

Enzim, plastiklerin daha etkili geri kullanımına izin vererek geri dönüşüm sürecinde devrim yaratabilecek nitelikte. 

Japonya'nın liman kenti Sakai'de geri dönüşüm merkezindeki tortularda keşfedilen enzim, PET'i yiyen bir bakteri tarafından üretiliyor.

"Ideonella sakaiensis" bakterisinin ana enerji kaynağının plastik olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: plastik, geri dönüşüm, enzim
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