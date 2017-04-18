Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "Kod Adı 2023" projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 81 ildeki gençlik merkezlerinde, "Kod Adı 2023" projesi uygulamaya konulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında gençlere algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik alanında eğitimler verilecek.

Projede milli yazılımlar, erken yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, siber saldırılar, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine seminer programları da gerçekleştirilecek. Eğitimleri, başarıyla tamamlayan en iyi 100 genç, yaz döneminde özel kampa alınacak.

"Kod Adı 2023" projesi ilk etapta 81 gençlik merkezinde başlatılacak. Projenin zaman içerisinde yaygınlaştırılarak tüm gençlik merkezlerinde uygulanması planlanıyor. Her dönemde yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verilmesinin hedeflendiği projede, yılda ortalama 20 bin öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor.

"Hedeflerimize daha güçlü yürüyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında, dünyada her alanda çok hızlı bir değişimin yaşandığına dikkati çekerek, gençlerin çağın gerisinde kalmaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kılıç, gençlerin, uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlere katılarak, yeteneklerini geliştirme ve ilgi alanlarının üzerine eğilme fırsatı bulacaklarını vurguladı.

Projeyle gençlerin bilgi birikimini ve farkındalığını artırarak, girişimcilik yönlerini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kılıç, "Gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, elektronik ve robotik eğitimleri verilecek. Dünyada her alanda, özellikle de teknoloji ve bilişim alanında son derece hızlı bir değişim yaşanıyor. Gençlerimizi iyi eğitir, teknolojik anlamda donanımlı hale getirirsek, içlerindeki girişimci ve yaratıcı ruhu desteklersek, bu genç nüfus bizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu eğitimlerin ardından inanıyorum ki Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak yenilikçi fikirler buradan çıkacak ve geleceğe yön verecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hep beraber çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.