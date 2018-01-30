Gençler telefon uygulamalarına günde 196 dakika ayırıyor

Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ile yapılan "Üniversite Gençleri Mobil Uygulama Data Araştırması 2017"ye göre gençlerin her gün zamanlarının 196 dakikasını cep telefonlarındaki uygulamalara ayırdığını belirtti.

Bu gençlerin 24 saatlerinin ortalama 107 dakikasını başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Youtube ve Snapchat'te geçirdiğine dikkati çeken Ünsal, "Aslında en çok vakit geçirilen ilk üç uygulamaya baktığımızda gençler, zamanlarının 56 dakikasını Instagram, 47 dakikasını WhatsApp ve 21 dakikasını Youtube uygulamalarına ayırıyor." dedi.

Serkan Ünsal, gençlerin akıllı telefonlarından her gün ortalama 13 dakika müzik dinlediğini, 15 dakika oyun oynadığını ve 14 dakika da diğer uygulamalarda vakit geçirdiğini dile getirdi.

Üniversite gençlerinin günde zamanlarının ortalama 112 dakikasını Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi Facebook'a ait uygulamalarda geçirdiğinin altını çizen Ünsal, "Yani gençler telefonda geçirdiği zamanın yüzde 57'sini Facebook'a ait uygulamalarda geçiriyor." ifadesini kullandı.

Ünsal, 2017'de bir önceki yıla göre Whatsapp uygulamasında geçirilen sürede değişiklik yaşanmadığını belirterek, "Instagram'da süre 18 dakikadan 56 dakikaya, Youtube'da 4 dakikadan 21 dakikaya çıktı. Snapchat'te ise 14 dakikadan 7 dakikaya düştü." dedi.

Kaynak: AA