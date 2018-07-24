Geleceğin yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yetişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

81 ilde 20 bin öğrenciye verilecek eğitimle ilgili bilgi veren Bakan Varank, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye birçok alanda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Bakan Varank Özgün içerik ve proje odaklı yaklaşımlarla geleceğin teknoloji yıldızlarını ve Ar-Ge mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

Hedeflerinin, yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Varank, "Çocuklarımız ve ailelerini en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz" dedi.

Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek. pic.twitter.com/RzGAmIrDml — Mustafa Varank (@varank) 24 Temmuz 2018

Öğrencilerin yüksek teknolojiye sahip şirketlerde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde staja katılacağını söyleyen Varank, “Öğrencilerimiz uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber