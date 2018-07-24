  • 24 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.878
    EURO 5.704
  • BIST 92133.82
    ALTIN 192.035
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Geleceğin yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yetişecek

Geleceğin yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile öğrenciler için Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruluyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Geleceğin yıldızları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yetişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

81 ilde 20 bin öğrenciye verilecek eğitimle ilgili bilgi veren Bakan Varank, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye birçok alanda çalışmalar yapılacağını belirtti.

Bakan Varank Özgün içerik ve proje odaklı yaklaşımlarla geleceğin teknoloji yıldızlarını ve Ar-Ge mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

Hedeflerinin, yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek olduğunu belirten Bakan Varank, "Çocuklarımız ve ailelerini en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz" dedi.


 

Öğrencilerin yüksek teknolojiye sahip şirketlerde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde staja katılacağını söyleyen Varank, “Öğrencilerimiz uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı, mustafa varank, mühendis, AR-GE
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER