Geleceğin mucit adayları, Elazığ'da yetişiyor

Elazığ'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaklaşa geliştirilen projeyle ortaokul öğrencileri arasında belirlenen öğrenciler, teorik kodlama ve robotik eğitimi almaya başladı.

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Furkan Uzun, robotik ve kodlama eğitimi vererek genç mucitler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimden sonra öğrencilere kendi robotlarını yapmaları için imkan sağlayacaklarını vurgulayan Uzun, "20 haftalık eğitim programında kodlama vasıtası ile robot üretimi yapacaklar. Üretim yapabilecek bir gençlik yetiştirme hedefimiz var. Eğitimin sonunda bu öğrencilerimiz, Ankara'da Aselsan, Robotsan ve Roketsan'da staj yapacaklar" dedi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Uzmanı Yusuf Veysel Yüksel ise çocukların 30 bilgisayarı kullanarak eğitim aldığını belirtti.

Öğrencilere, elektronik bilgisi ile destekleyerek kodlama eğitimini en ince ayrıntısıyla öğrettiklerini anlatan Yüksel, "Daha sonraki aşamada robot parçalarını birleştirmeyi öğreteceğiz. Öğrencilerimiz bu sayede kendi robotlarını kendileri yapmış olacaklar" dedi.

"Üreten bir Türkiye için çalışıyoruz"

Projede yer alan öğrencilerden Muhammet Sarzorbozan, eğitimin öneminine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Projede yer aldığım için çok mutluyum. Biz burada robotun temelini oluşturan kodlamayı öğreniyoruz. Eğitim aldıktan sonra amacım yapay zeka ile çalışan bir robot yapmak. Burada yeni bilgiler öğreniyoruz. Üreten bir Türkiye için çalışıyoruz."

Öğrencilerden Yusuf Eren Coşkun da hayalinin görünmeyen drone yapmak olduğunu söyledi.

Eğitim sayesinde robotlar hakkında birçok bilgi öğrendiklerini vurgulayan Şevval Erdal da "Burada aldığım bilgilerle ileride fay hatlarındaki hareketliliği tespit eden robot tasarlamak istiyorum. Bununla depremi önceden öğrenme imkanımız olacak" dedi.

Kaynak: AA