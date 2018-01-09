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Fransa'dan Apple'a soruşturma

Paris savcılığı, eski model telefonları bir program yardımıyla "bilerek yavaşlattığı iddiaları" üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı.

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Fransadan Applea soruşturma

Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.

Soruşturmaya "hilekarlık" da dahil

Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: apple, fransa
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