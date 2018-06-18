Fotokapan görüntüleri yaban hayatına ışık tutacak

Kastamonu ve Sinop'taki yaban hayatı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde araziye yerleştirilen fotokapanlar yardımıyla görüntüleniyor.

Kastamonu ve Sinop'ta yaklaşık 3 yıldır süren çalışma kapsamında çeşitli yerlere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatına dair veri elde edilmesi amaçlanıyor.

Hedef: Ormancılık faaliyetleri ve yaban hayatı planlaması yapmak

Uygulamanın başladığı günden bu yana fotokapanlara yansıyan pek çok hayvanın görüntüleri sayesinde ormancılık faaliyetleri ve yaban hayatı planlamasının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi ve projenin koordinatörü Dr. Özkan Evcin, Kastamonu ve Sinop illerinde fotokapanlar yardımıyla yaban hayatını izlediklerini söyledi.

Fotokapanlara kurt, karaca, tilki, sansar, ayı, yaban domuzu, yılkı atları, çakal, kızıl geyik gibi hayvanların görüntülerinin yansıdığını anlatan Özkan Evcin, hayvanların günlük aktivitelerini bu şekilde takip ettiklerini belirtti.

"Fotokapan görüntüleri hayvanın biyolojisini anlamak için çok önemli"

Evcin, elde edilen verilerin hayvanlarla ilgili yönetim planlarını oluşturmada önemli katkı sağladığını anlattı:

"Fotokapan görüntüleri hayvanın biyolojisini anlamak için çok önemli. Hangi saatlerde aktif, hangi saatlerde beslenir, hangi saatlerde üremeye girer, hangi dönemlerde yavrular... Bu dönemlere göre ormancılık faaliyetlerini yönlendirebiliyoruz. Aktif oldukları saatlerde rahatsız edince hayvanları göçe zorlayabiliyorsunuz. Hayvan rahatsız edilince orayı terk edebiliyor. Bu da hayvanların karşısına farklı tehlikeler çıkarabiliyor. Şehrin göbeğine giden karacaya araba çarpabiliyor. Karaca oraya rahatsız edildiği için geliyor."

Özkan Evcin, fotokapan görüntüleriyle birçok bilgiye ulaştıklarını belirtti:

"Böylece ilgili kuruluşlara, 'planlamanızda bunları dikkate alarak çalışma yapılsın. Buna göre ilgili koruma planlama çalışması yapılabilir' diye parametre oluşturabiliyoruz."

Kaynak: AA