  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Facebook'un net kar ve geliri açıklandı

Facebook'un net kar ve geliri açıklandı

Milyarlarca kullanıcıya sahip dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

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Facebookun net kar ve geliri açıklandı

Bilanço, New York borsasının kapanmasının ardından açıklandı.

Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. 

Firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 47,2 yükselerek 12,97 milyar dolara ulaştı. 

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 8,63 milyar dolardan 12,78 milyar dolara ulaşarak yüzde 48,1 artış kaydetti.

Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2,13 milyar kişiye ulaştı

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2017'nin dördüncü çeyreğinde ortalama 1,4 milyar kişi oldu.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde ortalama 2,13 milyar kişiye ulaşarak yıldan yıla yüzde 14,5'lik artış gösterdi.

"Facebook'a harcanan zamanı 50 milyon saat azalttık"

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, Facebook üzerinden yayınlanan viral görüntülerde şirketin kısıtlamaya gittiğine dikkati çekerek, "Bu sayede Facebook üzerinde harcanan zamanı günlük yaklaşık 50 milyon saat azaltmış olduk." dedi.

Ancak, kullanıcıların Facebook'ta harcadıkları zamanın düşmesi durumunda şirketin reklam gelirlerinin azalabileceğine işaret eden uzmanlar, bunun firmanın 2017 ilk çeyreğindeki net kar ve gelirini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri 177,46 dolara kadar gerileyerek yüzde 5 düştü.

Kaynak: AA 

Etiketler: facebook, Facebook kar, Facebook gelir
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