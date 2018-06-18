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Facebook'tan silah aksesuarı reklamlarını engelleme kararı

Sosyal medya platformu Facebook, ateşli silahları modifiye etme amacıyla tasarlanan aksesuar reklamlarının 18 yaşından küçük kullanıcılara gösterilmesini engelleyecek.

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Facebooktan silah aksesuarı reklamlarını engelleme kararı

21 Haziran’dan itibaren başlayacak uygulamaya göre, silahlara eklenen el feneri, dürbün ve kılıf gibi ürün reklamlarına rastlamak, 18 yaş altındaki kullanıcılar için artık mümkün olmayacak.

Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre şirket zaten silahlar için reklamları yasaklıyordu. Ancak tabancaya takılan fenerler, tabanca kılıfları, tabanca boyası veya sapanlar gibi aksesuarlar için reklam yayınlanabiliyordu. Alınan kararla birlikte artık reşit olmayan kullanıcılara bu reklamlar da gösterilmeyecek. 

ABD, bireysel silahlanma oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Facebook'un bu kararı da Florida ve Teksas‘ta gerçekleşen okul katliamlarından sonra alındı.

Kaynak: BBC News

Etiketler: silah aksesuarı, modifiye, facebook, engel
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