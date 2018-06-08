Facebook'tan sahte hesap operasyonu

Kullanıcıların bilgilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan Facebook, küresel çapta yayılan veri krizinin ardından yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz senenin son üç ayında 694 milyon sahte hesabı silerken, 2018'in ilk üç ayında silinen sahte hesap sayısı 583 milyonu geçti.

Facebook tarafından konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"İnsanlar bireysel olarak kimi zaman sahte hesap açarlar. Ancak çoğu durumda spam yaymak veya dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmak amacıyla, çeşitli botlar kullanılarak büyük hacimlerde sahte hesap oluşturmaya çalışılır. Sahte hesapların engellenmesi ve kaldırılması konusunda önlem alıyoruz. Algılama teknolojimiz her gün milyonlarca sahte hesap oluşturma girişimini dakikalar içinde tespit edip engelliyor. Sahte hesapların kaldırılmasında daha iyi olmak, diğer türlü ihlallerin önlenmesinde bizi daha etkili kılıyor."

Kaynak: TRT Haber