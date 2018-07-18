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Facebook'ta Dünya Kupası’yla ilgili 2,3 milyar etkileşim gerçekleşti

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Facebook üzerinden turnuvayla ilgili yapılan paylaşımların istatistikleri açıklandı. En çok konuşulan futbolcu Messi oldu.

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Facebookta Dünya Kupasıyla ilgili 2,3 milyar etkileşim gerçekleşti

14 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Kupası boyunca Facebook’ta toplamda 383 milyon insan turnuvayla ilgili 2,3 milyar etkileşimde bulundu.

Facebook’un paylaştığı diğer istatistikler şu şekilde:

En çok konuşulan takımlar

1. Brezilya

2. Arjantin

3. Fransa

4. Rusya

5. Meksika

En çok konuşulan futbolcular

1. Lionel Messi

2. Neymar Jr

3. Cristiano Ronaldo

4. Philippe Coutinho

5. Mohamed Salah

En çok sevilen paylaşım

Meksikalı oyuncu Raúl Jiménez’in, takımının Almanya’yı mağlup etmesinin ardından paylaştığı fotoğraf

Toplam etkileşime göre ilk üç gönderi

1. Leo Messi’nin profil resmini güncellemesi

2. Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası başlarken takımını ve ülkesini cesaretlendirdiği paylaşım

3. Kolombiya’nın İngiltere’ye yenilmesi sonrası James Rodriguez’in yaptığı paylaşım

Dünya Kupası finali sırasında en sosyal anlar

1. Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanması

2. Paul Pogba’nın 59. dakikada attığı golle Fransa’yı 3-1 öne geçirmesi

3. Fransa’nın 18. dakikada Mario Mandzukic’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmesi

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fifa, facebook, Dünya Kupası
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