Facebook'ta Dünya Kupası’yla ilgili 2,3 milyar etkileşim gerçekleşti

14 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Kupası boyunca Facebook’ta toplamda 383 milyon insan turnuvayla ilgili 2,3 milyar etkileşimde bulundu.
Facebook’un paylaştığı diğer istatistikler şu şekilde:
En çok konuşulan takımlar
1. Brezilya
2. Arjantin
3. Fransa
4. Rusya
5. Meksika
En çok konuşulan futbolcular
1. Lionel Messi
2. Neymar Jr
3. Cristiano Ronaldo
4. Philippe Coutinho
5. Mohamed Salah
En çok sevilen paylaşım
Meksikalı oyuncu Raúl Jiménez’in, takımının Almanya’yı mağlup etmesinin ardından paylaştığı fotoğraf
Toplam etkileşime göre ilk üç gönderi
1. Leo Messi’nin profil resmini güncellemesi
2. Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası başlarken takımını ve ülkesini cesaretlendirdiği paylaşım
3. Kolombiya’nın İngiltere’ye yenilmesi sonrası James Rodriguez’in yaptığı paylaşım
Dünya Kupası finali sırasında en sosyal anlar
1. Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanması
2. Paul Pogba’nın 59. dakikada attığı golle Fransa’yı 3-1 öne geçirmesi
3. Fransa’nın 18. dakikada Mario Mandzukic’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmesi
Kaynak: TRT Haber