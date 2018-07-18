Facebook'ta Dünya Kupası’yla ilgili 2,3 milyar etkileşim gerçekleşti

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Facebook üzerinden turnuvayla ilgili yapılan paylaşımların istatistikleri açıklandı. En çok konuşulan futbolcu Messi oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:13





