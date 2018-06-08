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Facebook'ta 14 milyon kullanıcıyı etkileyen gizlilik hatası

Sosyal medya paylaşım sitesi Facebook, 14 milyon kullanıcının gönderilerinin bir hata nedeniyle “herkese açık” olarak paylaşıldığını açıkladı.

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Facebookta 14 milyon kullanıcıyı etkileyen gizlilik hatası

Facebook kullanıcıları hangi paylaşımları kimlerle paylaşacağına dair ayarları kendisi belirliyor. Bir yazılım hatası, kullanıcıların paylaşım ayarlarına bakılmaksızın, varsayılan ayarın herkese açık hale getirilmesine neden oldu.

Facebook hatanın 18 Mayıs - 27 Mayıs tarihleri arasında olduğunu ve şirketin 22 Mayıs'ta yaşanan hatayı durdurmasına rağmen, beş gün öncesine kadar bulunan yayınları önceki ayarlara geri döndüremeyeceğini açıkladı.

Facebook'un gizlilikten sorumlu yöneticisi Erin Egan, "Bu hata için özür dilemek istiyoruz" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

"Bu hatayı çözdük ve bugünden itibaren etkilenen herkese bilgi vereceğiz. Açıkçası, bu hata önceden insanların gönderilerine etki etmedi ve her zaman olduğu gibi gönderebilecekleri topluluğu kendileri seçebiliyorlardı. Bu hata için özür diliyoruz."

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: sosyal medya, paylaşım, herkese açık, hata, facebook
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