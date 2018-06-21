Facebook’a ücretli üyelik sistemi geliyor

Facebook, gruplar ile ilgili yeni bir özelliği test etmeye başladı. Facebook grupları bundan sonra aylık ücret karşılığında üyelik sunacak. Şu an sadece birkaç grubun kullanabildiği sistem, üyelik tabanlı bir grup oluşturup, gruba üye olanlardan aylık bir ücret talep etmenize izin veriyor.

Kullanıcılar o grupta bulunmak için aylık 4,99 dolar, 14,99 dolar hatta 29,99 dolara kadar çıkan ücretler ödemek durumunda kalabilir.

Mobilde test edilen özellikte ödenen ücretler için henüz Facebook bir kesinti uygulamıyor. Ancak Apple ve Google kendi uygulama mağazalarının bir kuralı olarak küçük bir kesinti yapıyor.

Kaynak: Techcrunch