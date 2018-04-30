Facebook'a "Beğenmedim" tuşu geliyor

BBC'de yer alan habere göre, platforma entegre edilen yeni özellik sayesinde Facebook'ta yapılan bir yorum "Upvote, downvote" yani "aşağı ya da yukarı" şeklinde oylanabiliyor. Deneme sürümü şimdilik sadece Yeni Zelanda'da uygulanıyor.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlarla ilgili farklı tepkileri ifade etmek amacıyla çeşitli "beğenme" butonlarının gelebileceğini daha önce bazı platformlarda dile getirmişti.

Uluslararası veri krizi süreci

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon profil verisini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası döneminde ve Brexit'te (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) analiz ve manipülasyon için izinsiz paylaştığı iddia edilmiş, Cambridge Analytica’nın yazılımcılarından Christopher Wylie'nin iddiaları hem ABD hem de İngiltere basınında geniş yankı uyandırmıştı.

ABD ve Avrupa Parlamentosu (AP) ile İngiltere, Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i ifadeye çağırmıştı.

Zuckerberg ifadesinde, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" diyerek alınacak yeni önlemleri açıklamıştı.

Tüm bu sürece rağmen Facebook, yılın ilk 3 ayında yüzde 63 kar artırmıştı.