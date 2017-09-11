  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.403
    EURO 4.079
  • BIST 109597.99
    ALTIN 145.848
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Facebook'a 1,2 milyon avro para cezası

Facebook'a 1,2 milyon avro para cezası

İspanya'daki Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'a, kişisel verileri reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle 1,2 milyon avro para cezası verdiğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Facebooka 1,2 milyon avro para cezası

İspanya'daki Kişisel Verileri Koruma Kurulu (AEPD), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, kişisel verileri reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle 1,2 milyon avro para cezası verdiğini duyurdu.

AEPD'den yapılan açıklamada, İspanya'daki kişisel verileri koruma yasasının ihlali ve hiçbir talep olmaksızın kullanıcıların verilerini reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Facebook'un 1,2 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Facebook'u, kullanıcılarının özel bilgilerini yasaya aykırı bir şekilde kullanmakla suçlayan kurul, bu bilgileri tamamen silme talebine ret yanıtı alındığını vurguladı.

Kurul, Facebook'un nerede kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmemesine rağmen kullanıcılardan cinsiyet, ideoloji, dini inanç, kişisel zevkler veya internette dolaşım bilgilerini topladığını belirtti.

İspanya'daki kişisel verileri koruma yasasının ihlalinin "ciddi bir suç" olduğunu vurgulayan kurul, özellikle korumalı bilgilerin kullanıcı talebi olmaksızın reklam amaçlı kullanılmasının bu ihlallerden biri olduğunun altını çizdi.

Kurul ayrıca Facebook'un gizlilik politikasındaki ifadelerin çok genel olduğunu ve net ifadeler kullanılması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: İspanya, facebook
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER