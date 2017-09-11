Facebook'a 1,2 milyon avro para cezası

İspanya'daki Kişisel Verileri Koruma Kurulu (AEPD), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, kişisel verileri reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle 1,2 milyon avro para cezası verdiğini duyurdu.

AEPD'den yapılan açıklamada, İspanya'daki kişisel verileri koruma yasasının ihlali ve hiçbir talep olmaksızın kullanıcıların verilerini reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Facebook'un 1,2 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Facebook'u, kullanıcılarının özel bilgilerini yasaya aykırı bir şekilde kullanmakla suçlayan kurul, bu bilgileri tamamen silme talebine ret yanıtı alındığını vurguladı.

Kurul, Facebook'un nerede kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmemesine rağmen kullanıcılardan cinsiyet, ideoloji, dini inanç, kişisel zevkler veya internette dolaşım bilgilerini topladığını belirtti.

İspanya'daki kişisel verileri koruma yasasının ihlalinin "ciddi bir suç" olduğunu vurgulayan kurul, özellikle korumalı bilgilerin kullanıcı talebi olmaksızın reklam amaçlı kullanılmasının bu ihlallerden biri olduğunun altını çizdi.

Kurul ayrıca Facebook'un gizlilik politikasındaki ifadelerin çok genel olduğunu ve net ifadeler kullanılması gerektiğini kaydetti.