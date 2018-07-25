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Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor

Facebook yasaklı olduğu Çin'de, internet ve teknoloji alanında yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere "inovasyon kuluçka merkezi" kuracağını duyurdu.

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Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yapılan açıklamada şirketin Çin'in Cıciang eyaletinde kuracağı inovasyon kuluçka merkezinin "Çinli programcıları, mucitleri ve yeni girişimleri desteklemeyi amaçladığı" belirtildi.

Merkezin, şirketin daha önce Fransa, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'de kurduğu "kuluçka merkezlerine" benzer yapıda olacağı ifade edildi.

Facebook'un Hong Kong'da kayıtlı şirketinin çatısı altında, 30 milyon dolar sermayeyle kurulacak merkez Çinli internet grubu Alibaba'nın merkezinin de bulunduğu Hangcou şehrinde olacak.

Protestolarda kullanılması yasak getirdi

Çin, Facebook'un inovasyon kuluçka merkezlerinin bulunduğu ülkeler arasında sosyal paylaşım sitesinin yasaklı olduğu tek ülke konumunda bulunuyor.

Pekin yönetimi, 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki aktivistlerin bağımsızlık yanlısı protestolarda siteyi aktif olarak kullanmasının ardından Facebook'u tamamıyla bloke etme kararı almıştı.

Çinli kullanıcılar, Facebook yerine WeChat, QQ gibi yerli alternatif sosyal paylaşım ağlarını kullanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mucit, inovasyon kuluçka merkezi, facebook
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