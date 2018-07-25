Facebook yasaklı olduğu ülkede merkez kuruyor

Facebook yasaklı olduğu Çin'de, internet ve teknoloji alanında yeni fikir ve girişimleri desteklemek üzere "inovasyon kuluçka merkezi" kuracağını duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:27





