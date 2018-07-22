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Facebook veri paylaşımı endişesiyle bir analiz şirketini soruşturuyor

Sosyal medya sitesi Facebook bir Amerikan analiz şirketi hakkında, kullanıcı verisi topladığı ve paylaştığı endişesiyle soruşturma başlattı.

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Facebook veri paylaşımı endişesiyle bir analiz şirketini soruşturuyor

Facebook, merkezi Boston'da olan ve "müşteri yönelimleri" hizmeti veren Crimson Hexagon'un dünya çapında resmi kuruluşlarla yaptığı anlaşmaların, sosyal paylaşım sitesinin politikalarını ihlal edip etmediğinin soruşturulduğunu açıkladı.

Wall Street Journal gazetesi de Crimson Hexagon'un, aralarında "Kremlin'le bağlantılı, kar amacı gütmeyen Rus bir kuruluş ve ABD'deki çeşitli kurumların olduğu müşterileriyle Facebook verilerini incelemek için anlaşmalar yaptığını" yazdı.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: veri paylaşımı, veri, facebook, Crimson Hexagon, analiz şirketi
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