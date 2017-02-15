  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Facebook, televizyon işine giriyor

Facebook, videoları telefona ihtiyaç olmadan TV'nizde izleyebileceğiniz bir hizmet sunmaya başlıyor.

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Facebook, televizyon işine giriyor

Facebook, videolara büyük önem verdiğini bir süredir tekrarlıyor ve sık güncellemeleriyle bunu gösteriyor. Sosyal ağ, bugün videolarla yaptıklarını bir adım ileriye taşıyarak, TV'ler için yeni bir Facebook video uygulaması yayınlayacağını duyurdu.

Gayet iyi bir fikir gibi görünen uygulama, arkadaşlarınızın paylaştığı videoları, takip ettiğiniz sayfaları, canlı videoları ve tavsiye edilen videoları büyük ekranınıza taşıyacak. Uygulamayı kullanarak daha sonra izlemek üzere kaydettiğiniz videoları da izleyebileceksiniz.

Bugüne kadar TV'de Facebook videosu izlemek istediğinizde, telefondaki Facebook uygulamasındaki videoları ekrana yansıtabiliyordunuz. Ancak bu yeni uygulama, telefon, tablet gibi ikinci bir cihaza olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Böylece videoları direkt olarak televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.

Facebook'un yeni uygulamasının Netflix uygulamasına benzediğini, dizi ve filmler yerine sizi arkadaşlarınızın videolarıyla karşıladığını söyleyebiliriz. Yeni uygulama, Apple TV, Amazon Fire TV ve Samsung Smart TV mağazalarında yakında listelenmeye başlayacak.

Facebook'un yakın gelecekteki amacı, bizlere kendi hazırladığı TV dizilerini izlettirmek olabilir. Firmanın orijinal içerik oluşturmak üzere eski bir MTV yöneticisini işe aldığını geçen günlerde öğrenmiştik.

Artık ses hep açık

Yeni TV uygulamasının yanında, CEO Mark Zuckerberg'in sosyal ağında bazı küçük değişiklikler de var. İlk olarak Facebook videoları, telefonda otomatik olarak oynatıldığında sesli olarak oynatılacak (sadece telefonun sesi açık ise). Haber kaynağını kaydırdığınızda ses yavaşça kısılıp kapatılacak.

Buna ilave olarak dikey videoların izlenmesinde de geliştirmeler var. Bu videoları artık ekranı daha çok kullanacak biçimde izleyebileceksiniz. Bu yenilik, iOS ve Android'e dağıtılmaya başlandı.

Son olarak yeni picture-in-picture görünümü sayesinde video izlerken videoyu küçük bir kutu içerisine alıp, haber kaynağında dolaşmaya devam edebileceksiniz. Android'de Facebook uygulamasından çıkıp videoyu izlemeye devam etmeniz de mümkün olacak.

Etiketler: facebook, facebook tv, internet, online facebook, Zuckerberg, facebook ceo, facebook televizyon
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