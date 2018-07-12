  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.676
  • BIST 89257.03
    ALTIN 194.601
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Facebook sahte hesaplardan atılan mesajları tespit edecek

Facebook sahte hesaplardan atılan mesajları tespit edecek

Facebook kullanıcılarını sahte hesaplardan atılan mesajlara karşı uyaracak bir sistem geliştiriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Facebook sahte hesaplardan atılan mesajları tespit edecek

Whatsapp'ın Hindistan'daki sahte mesajların yayılması olayından sonra zararlı içerikleri tespit ederek kullanıcılara bildireceği bir beta sürümünü test ettiğini duyurmasından sonra Facebook Messenger da benzer bir uygulamaya hazırlanıyor.

Sosyal medya şirketi doğrudan mesajlarınızın gerçekten sizin düşündüğünüz kişilerden gelip gelmediğini bildirecek bir sistemi test ediyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Facebook bu sistemle, kullanıcıların arkadaşlarından alınan mesajların konuştuklarını düşündükleri kişiden gelip gelmediğini tespit edebilme imkanı sağlamayı hedefliyor. Facebook ayrıca yeni sistemiyle özellikle sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmeyi planlıyor.

Facebook'ta kullanıcıların sohbet etmediği bir başka kullanıcıdan mesaj alması durumunda kullanıcı, hesabın yakın zamanda oluşturulup oluşturulmadığını ve kişinin ilgili Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıp kullanmadığını bildiren bir uyarı alacak.

Sistem kişinin telefon numarasının kayıtlı olduğu (ülke koduna göre) ve hesabın gerçek bir Messenger kişisine veya Facebook arkadaşına benzer bir isim kullanıp kullanmadığını tespit edecek.

Bir Facebook yetkilisi Engadget'e yaptığı açıklamada, bu sistemin kişilerin başkalarının yerine geçerek yolladıkları sahte mesajların önüne geçme ve Messenger dolandırıcılığıyla mücadele çabalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Yetkili, "İnsanlara daha önce Messenger ile bağlantı kurmamış olabilecekleri kişilere karşı daha fazla içerik ve bilgi sunuyoruz. Böylelikle bu kişilere mesaj göndermek isteyip istemedikleri konusunda daha bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olacağız" dedi.

 

Kaynak: DHA

Etiketler: sahte mesaj, facebook
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER