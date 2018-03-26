Facebook, Android telefonlardaki bilgileri çalmış

Milyonlarca üyeye sahip Facebook'la ilgili güvenlik krizi giderek derinleşiyor.

ABD'deki son seçimlerde, 50 milyon üyenin bilgilerinin Cambridge Analytica adlı şirket tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmış, şirketle ilgili peş peşe soruşturmalar açılmıştı.

Kullanıcılarının da protesto ettiği sosyal paylaşım sitesinin zararı büyük.

Özür üstüne özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg paniğe kapılmış durumda. Son olarak da gazeteler aracılığıyla özür diledi.

Android'deki Messenger'ı kullandı

Ancak skandalda her geçen gün farklı bir boyut ortaya çıkıyor.

Ars Technica internet sitesi, çok sayıda kullanıcının Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında, arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu söylediğini yazdı.

Facebook bu bilgileri, Android cihazlarda yayın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindi.

Diyalog butonu karşılarına çıktı

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "sürekli paylaşmak" için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi.

Arama geçmişinde fark ettiler

Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladı.

Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkat çekti.

Üçüncü tarafların kullanımına sunabileceği şüpheleri

Şirketin söz konusu bilgileri kullanıcı veri dosyasında tutması, bunların pazarlama ve analiz amacıyla üçüncü tarafların kullanımına sunabileceği şüphelerine yol açıyor.

Android işletim sisteminin üreticisi Google, son dönemde mobil uygulamalar için erişim izinlerini daha açık ve spesifik hale getirmişti.

Kasım ayında Android'in Uygulama Geliştirme Arayüzü'nü (API) yeni güvenlik protokolleriyle güncelleyene dek, geliştiriciler izinleri çeşitli yöntemlerle atlayarak SMS ve arama verilerine ulaşabiliyordu.

Facebook'tan yeni açıklama

Facebook, kullanıcıların şikayetlerine verdiği yanıtta, kullanıcıların mobil uygulamaların telefon irtibatlarına erişmesine izin vermesi durumunda, bunların arama geçmişine ulaşmasının doğal olduğunu savundu.

Şirket sözcüsü, "Telefonunuzdaki uygulama ve hizmetlerin en önemli özelliği size doğru kişilerle bağlantı kurmanızı sağlama konusunda yardımcı olmaktır. Bir uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde irtibatlarınıza erişim izni veriyorsanız bunu talep ediyorsunuz demektir" dedi.

iOS cihazlarda sorun yok

Öte yandan mesaj ve arama geçmişi dökümlerine, iOS mobil işletim sistemini kullanan Apple marka ürünlerde rastlanmadı.

Bunun sebebi ise iOS işletim sisteminin, istenmeyen reklam mesajlarını bloke eden uygulamalar gibi istisnalar hariç uygulamaların, mesaj ve arama geçmişine ulaşmasına izin vermemesi.

Örneğin Facebook'un iOS uygulamalarının bu verilere erişimi yok.

Skandal nasıl patlak verdi?

Facebook, Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy eğilimlerini değiştirmek ve İngiltere'de Brexit referandumunu etkilemek için usulsüz kullandığı iddiaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi.

Sosyal medya platformu darbe üstüne darbe yiyor.

Önce "Facebook'unu sil" kampanyasıyla üyeler hesaplarını kapatmaya başladı.

Şirketin hisseleri de hızla düştü. Facebook, 70 milyar dolarlık değer kaybına uğradı.

Ve Cambridge Analytica hakkında peş peşe soruşturmalar açıldı. Amerikan yargısının ardından İngiltere ve Brezilya da harekete geçti.

Uzmanlar, bilgilerin sızdırılmasını, kişisel veri suistimalinin zirvesi olarak görüyor.

Paniğe kapılan Facebook yöneticilerinin The Washington Post, The Sunday Times gibi gazetelerde özür metni yayımlatmalarının yeterli olup olmayacağı ise tartışılıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber