  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Facebook, ABD seçimlerinde Rus hesaplardan reklam aldı

Sosyal medya devi Facebook, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde ve sırasında Rusya merkezli hesaplardan reklam aldığını açıkladı.

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Facebook, ABD seçimlerinde Rus hesaplardan reklam aldı

Sosyal medya devi Facebook, geçen yıl ABD'de düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde ve sırasında Rusya merkezli hesaplardan reklam aldığını açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin, Rusya merkezli yaklaşık 470 hesaptan Haziran 2015 - Mayıs 2017 tarihleri arasında reklam aldığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu hesapların yaklaşık 3 bin reklamla ilintili olduğunun ifade edildiği açıklamada, reklamlar için yaklaşık 100 bin dolar harcandığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca, Rusça dilinde olan ancak ABD'li IP adresleri kullanılarak verilen yaklaşık 2 bin 200 siyasi içerikli reklam için 50 bin dolar harcandığının tespit edildiği bildirildi.

Reklamların büyük çoğunluğunun ABD başkanlık seçimleri veya adayları hakkında olmadığına dikkat çekilen açıklamada, öte yandan reklamların ve hesapların ABD'de ırkçılık, göçmenlik ve silah kontrolü gibi ülkede ayrıma yol açan sosyal ve siyasi konularla ilgili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Facebook'un tespit ettiği söz konusu bilgileri ABD'li yetkililerle paylaştığı bilgisine de yer verildi.

ABD'li istihbarat kuruluşları, geçen sene, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.

Ayrıca, Trump ve yakınlarının Rusya'yla olan olası bağlantılarının araştırılması için mayıs ayında soruşturulma başlatılmıştı.

Etiketler: facebook, ABD başkanlık seçimleri, rusya, reklam
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